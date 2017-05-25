Треска превращается в кроны: ЦБ Норвегии снял клип про новую банкноту

30 мая Центральный банк Норвегии выпустит новую банкноту номиналом в с изображением трески. Для рекламы купюры банк решил сделать римейк популярной норвежской песни 80-х годов «Torsken kommer» («Треска идет») комической группы KLM.

По сюжету ролика, треска — национальное достояние Норвегии — превращается в новую купюру. В рекламе снялся даже глава банка Эйстейн Олсен.

Torsken kommer II — Torske kroner nå Norges Bank

Журналисты издания Quartz попросили банк перевести текст песни на английский язык. Представитель банка отказал им. По его словам, песня потеряет часть смысла при переводе. В ней слишком много отсылок к норвежской культуре, которые будут непонятны международной аудитории.

А вот так выглядит оригинальный клип «Torsken kommer»: