Вышел новый альбом Скриптонита. Послушайте его прямо сейчас

Вышел новый альбом одного из самых популярных русскоязычных рэперов Скриптонита. Пластинка называется «Праздник на улице 36», в ней 13 треков. Послушать ее можно через iTunes и Apple Music или «ВКонтакте».

Сам рэпер и представители лейбла Gazgolder, в том числе его глава Василий «Баста» Вакуленко, начиная с декабря 2015 года несколько раз называли предполагаемые сроки выпуска второго альбома Скриптонита, а также разные варианты названия пластинки, но ее выход каждый раз откладывался.