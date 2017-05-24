Вышел финальный трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона

Студия STX Entertainment опубликовала финальный трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет» с Карой Делевинь и Дейном Деханом в главной роли.

Valerian and the City of a Thousand Planets | Final Trailer | In Theaters July 21, 2017 STX Entertainment

Фильм «Валериан и город тысячи планет» режиссера Люка Бессона рассказывает о спецагентах Валериане и Лорелин, живущих в 28 веке. Их задача — спасти Альфу, «город тысячи планет», в котором живут представители разных цивилизаций.

Премьера фильма назначена на июль 2017 года.