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Вышел финальный трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона

Meduza
15:56, 24 мая 2017

Студия STX Entertainment опубликовала финальный трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет» с Карой Делевинь и Дейном Деханом в главной роли.

Valerian and the City of a Thousand Planets | Final Trailer | In Theaters July 21, 2017
STX Entertainment

Фильм «Валериан и город тысячи планет» режиссера Люка Бессона рассказывает о спецагентах Валериане и Лорелин, живущих в 28 веке. Их задача — спасти Альфу, «город тысячи планет», в котором живут представители разных цивилизаций.

Премьера фильма назначена на июль 2017 года.

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