Самый самодовольный выход из аэропорта: инструкция от корейского политика

Южнокорейский политик Ким Мусон 23 мая прилетел в Сеул из Японии. Выходя из зоны досмотра, Мусон толкнул свой чемодан и ушел к журналистам. Багаж поймал ассистент политика.

김무성, 캐리어 '노 룩 패스' 논란의 영상 / YTN YTN NEWS

Ролик возмутил жителей Южной Кореи. Им не понравился самодовольный вид 65-летнего политика, а также то, как он обращается со своими помощниками. «Как же он ведет себя наедине, если он позволяет себе такое в аэропорту?», — спрашивали пользователи корейского сайта Naver.

В твиттере над поступком Мусона начали иронизировать. Пользователи считают, что у него неплохо бы получилось играть в керлинг.