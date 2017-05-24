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Самый самодовольный выход из аэропорта: инструкция от корейского политика
Южнокорейский политик Ким Мусон 23 мая прилетел в Сеул из Японии. Выходя из зоны досмотра, Мусон толкнул свой чемодан и ушел к журналистам. Багаж поймал ассистент политика.
Ролик возмутил жителей Южной Кореи. Им не понравился самодовольный вид 65-летнего политика, а также то, как он обращается со своими помощниками. «Как же он ведет себя наедине, если он позволяет себе такое в аэропорту?», — спрашивали пользователи корейского сайта Naver.
В твиттере над поступком Мусона начали иронизировать. Пользователи считают, что у него неплохо бы получилось играть в керлинг.
@danielrtudor @sewoongkoo pic.twitter.com/U0gLqsGoiw— James Pearson (@pearswick) May 24, 2017