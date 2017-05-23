Компания VMI опубликовала трейлер триллера «Оцепеневший: На краю конца» с Хейденом Кристенсеном в главной роли.

NUMB, AT THE EDGE OF THE END — Official Teaser VMI Worldwide

Фильм расскажет о ветеране войны с посттравматическим синдромом. Главный герой связывается с сомнительным «мессией», который убеждает его, что скоро наступит конец света. Бывший военный начинает строить бункер и изнурять себя тренировками.

Помимо Кристенсена в картине снялись Харви Кейтель и Джастин Келли. Режиссер — аргентинец Родриго Вило.

Фильм выйдет в 2017 году. Точная дата премьеры неизвестна.