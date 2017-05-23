В Дубае на службу выйдет робот-полицейский. К 2030 году появится полицейский участок из одних роботов

Полиция Дубая взяла на работу робота REEM, спроектированного испанской компанией PAL Robotics. Он выйдет на службу 24 мая.

REEM представляет собой гуманоида ростом 1,67 метра с головой, двумя руками и сенсорным экраном в груди. Передвигается робот-полицейский на колесах.

Робот будет патрулировать туристические места и торговые центры. Он может отвечать на вопросы, предоставлять информацию и принимать штрафы. Робот разговаривает на девяти языках.

CNN: #Dubai introduces the first of a fleet of robots with plans to recruit enough robots to make up 25% of its police force by 2030 pic.twitter.com/7tB28vxZC8 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 22, 2017

Граждане смогут также сообщать роботу о совершенных преступлениях, но расследованием будут заниматься живые люди. REEM умеет распознавать лица, но точность распознавания составляет только 80%. Видео с камер сразу передается для анализа в командный центр.

В дубайской полиции рассказали, что уже работают над следующей версией робота, который будет выполнять все функции настоящего полицейского. Тем не менее, носить оружие ему не доверят.

@KhalidAlrazooqi @DubaiPoliceHQ CNN:The next stage,already in research & development is to create a "fully-functional robot that can work as a normal police officer #Dubai pic.twitter.com/XKmqUTq1ce — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 22, 2017

Дубай планирует, что к 2030 году четверть всех местных полицейских будут роботами. Тогда же в городе должен появиться первый полицейский участок, в котором служат только роботы.