«Милиция для народа»: анархисты установили в центре Минска протестную тантамареску

В центре Минска на улице Зыбицкой (ее называют одним из самых «тусовочных» мест города) 21 мая появилась , изображающая разгон протеста. Прохожим предлагалось попробовать себя в роли протестующего, держащего в руках пустой плакат.

тем временем в центре минска pic.twitter.com/Mq1vzAJfnU — Костюго́ва (@lessprit) May 21, 2017

A post shared by Михаил Краснов (@krassnoff1) on May 21, 2017 at 11:39am PDT

A post shared by Ivan N. (@inalivaj) on May 21, 2017 at 8:32am PDT

На тантамареске указан сайт анархистской организации «Прамень». На сайте опубликовано заявление авторов акции, «уличных художников-анархистов», которое было прислано по электронной почте. В письме говорится, что смысл акции прозрачен: «жертвой карательных служб в Беларуси может стать каждый».