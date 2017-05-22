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«Милиция для народа»: анархисты установили в центре Минска протестную тантамареску

Meduza
10:14, 22 мая 2017

В центре Минска на улице Зыбицкой (ее называют одним из самых «тусовочных» мест города) 21 мая появилась тантамареска, изображающая разгон протеста. Прохожим предлагалось попробовать себя в роли протестующего, держащего в руках пустой плакат.

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На тантамареске указан сайт анархистской организации «Прамень». На сайте опубликовано заявление авторов акции, «уличных художников-анархистов», которое было прислано по электронной почте. В письме говорится, что смысл акции прозрачен: «жертвой карательных служб в Беларуси может стать каждый».

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