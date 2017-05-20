У призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро испортились медали

Фото: Sergio Moraes / Reuters / Scanpix / LETA

Спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро летом 2016 года, обнаружили, что их награды покрылись ржавчиной.

Всего испортилось около 140 медалей. Призеры и победители Олимпийских игр вернули свои награды организаторам для реставрации.

Представитель оргкомитета игр Марио Андрада считает, что медали испортились из-за перепада температур. Как сообщает «Би-би-си», проблемы возникли с серебряными медалями, которые были изготовлены из переработанных материалов.