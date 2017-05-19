Режиссер Джон Кэмерон Митчелл, писатель Нил Гейман и актриса Эль Фанниг опубликовали тизеры фантастической драмы «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Премьера фильма состоится 21 мая на Каннском фестивале.

A post shared by Neil Gaiman (@neilhimself) on May 18, 2017 at 6:04am PDT

A post shared by Elle Fanning (@ellefanning) on May 18, 2017 at 6:00am PDT

A post shared by John Cameron Mitchell (@johncameronmitchell) on May 18, 2017 at 7:02am PDT

Фильм расскажет об инопланетянке (ее играет Эль Фаннинг), которая путешествует по галактике и попадает в Лондон, где знакомится с местными панками. Роль «королевы панков» исполнила Николь Кидман.

Сценарий «Как разговаривать с девушками на вечеринках» написан по новелле фантаста Нила Геймана, автора романа «Американские боги».