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Николь Кидман — панк, Эль Фаннинг — инопланетянка. Тизеры «Как разговаривать с девушками на вечеринках»
Режиссер Джон Кэмерон Митчелл, писатель Нил Гейман и актриса Эль Фанниг опубликовали тизеры фантастической драмы «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Премьера фильма состоится 21 мая на Каннском фестивале.
Фильм расскажет об инопланетянке (ее играет Эль Фаннинг), которая путешествует по галактике и попадает в Лондон, где знакомится с местными панками. Роль «королевы панков» исполнила Николь Кидман.
Сценарий «Как разговаривать с девушками на вечеринках» написан по новелле фантаста Нила Геймана, автора романа «Американские боги».
Фото в анонсе: Festival de Cannes