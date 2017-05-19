Фомальгаут: звезда, которая выглядит как око Саурона

Группа астрономов, используя комплекс радиотелескопов ALMA, расположенный в чилийской пустыне Атакама, смогла сделать самую подробную фотографию звезды Фомальгаут и окружающего ее протопланетного диска. На композитном снимке, в котором также использованы данные с телескопа «Хаббл», Фомальгаут выглядит как око Саурона из «Властелина колец».

Фото: M. MacGregor, ALMA (NRAO/NAOJ/ESO); P. Kalas, ESA Hubble / NASA; B. Saxton (NSF/AUI/NRAO)

Излучение звезды и вокруг нее на снимке изображены оранжевым. Голубое свечение на фоне получено с «Хаббла».

Черное пространство вокруг центральной точки, похожее на зрачок, — это коронографическая маска, отсекающая очень яркий свет от звезды. Фомальгаут на снимке изображен менее ярким, чем он есть на самом деле.

Фомальгаут — одна из самых ярких звезд на ночном небе. Она расположена в 25 световых годах от Земли. Возраст Фомальгаута оценивается в 200-300 миллионов лет, при этом звезда в 2,3 раза тяжелее Солнца.