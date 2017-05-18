«Последний богатырь»: трейлер комедии про Бабу-ягу и Кащея от Disney 😈

Студия Disney и российская компания Yellow, Black and White сняли фильм «Последний богатырь», основанный на русских сказках.

Фильм расскажет о москвиче по имени Иван, который перенесся в фантастическую страну Белогорье. Там он встречает Кащея и Бабу-ягу. Вместе герои отправляются искать меч-кладенец.

Последний богатырь — Официальный трейлер Disney Россия

«Последнего богатыря» снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова и Елена Яковлева. Премьера запланирована на октябрь 2017 года.