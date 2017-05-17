шапито

«Святой источник» выпустил бутылки с Йодой, Дартом Вейдером и Халком. Выглядит странновато

Meduza
14:36, 17 мая 2017

Марка питьевой воды «Святой источник» выпустила бутылки в виде героев «Звездных войн» — Дарта Вейдера, Йоды, Чубакки и штурмовиков. И пользователи социальных сетей удивились такому сотрудничеству.

Также «Святой источник» выпустил бутылки с героями «Мстителей» и мультфильма «Холодное сердце».

A post shared by Маргарита (@zmeigooo) on

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться