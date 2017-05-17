шапито
«Святой источник» выпустил бутылки с Йодой, Дартом Вейдером и Халком. Выглядит странновато
Марка питьевой воды «Святой источник» выпустила бутылки в виде героев «Звездных войн» — Дарта Вейдера, Йоды, Чубакки и штурмовиков. И пользователи социальных сетей удивились такому сотрудничеству.
Святой источник и Звёздные войны. Вот это кооперация😅— KYKY.ОRG (@kykyorg) May 3, 2017
Фото - koko.by pic.twitter.com/HZjcVhn6wn
Так и не смог понять на какой стороне силы "святой источник"? pic.twitter.com/vpXj22WQF3— Pablo Escobaro (@Pablo__Escobaro) May 17, 2017
А это, кстати, не является оскорблением чувств верующих? Источник-то святой pic.twitter.com/OxMdiZusyM— Nastya (@Minami_desu) May 17, 2017
Также «Святой источник» выпустил бутылки с героями «Мстителей» и мультфильма «Холодное сердце».