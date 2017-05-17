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Сидящая балерина Джеффа Кунса: в центре Нью-Йорка появилась огромная надувная скульптура

ELLE
10:00, 17 мая 2017

Художник Джефф Кунс установил в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке надувную скульптуру балерины. Высота работы Кунса «Сидящая балерина» составляет 13,7 метра.

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«Сидящая балерина» появилась в Нью-Йорке не просто так: с помощью скульптуры Кунс хочет привлечь внимание к организации The International Center for Missing & Exploited Children, которая борется с похищением и эксплуатацией детей.

Скульптура будет стоять в Рокфеллеровском центре до 2 июня.

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