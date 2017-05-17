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Футбол в России: 17 мая поле на стадионе «Томи» занесло снегом
Днем 17 мая в Томске должен пройти матч чемпионата России по футболу между клубами «Томь» и «Крылья Советов». Утром гости пришли на стадион — а там лежит снег.
Томск. Стадион "Труд" сейчас. pic.twitter.com/tf2iRoPSMF— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 17, 2017
Сотрудники стадиона сообщили «Крыльям Советов», что на поле включен подогрев, поэтому к началу матча снега не будет.
За два часа до начала игры футболисты вернулись на поле. Снега на нем уже не было!
Подогрев справился на отлично,газон готов к игре. pic.twitter.com/SujGzyOoJA— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 17, 2017