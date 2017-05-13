Футболист забил гол в свои ворота ударом через себя

Футболист из швейцарской команды «Пюи» забил гол эффектным ударом в падении через себя. Правда, в свои ворота. Вратарь команды с ударом не справился.

Defender scores stunning overhead kick … own goal — video Guardian Football

Футбольный клуб «Пюи» 3 мая играл с командой «Ренан» в полуфинале кубка швейцарского кантона Во. Несмотря на гол в собственные ворота, «Пюи» не проиграл: основное и дополнительное время закончилось вничью, а по пенальти футболисты «Пюи» выиграли и прошли в финал. На сайте клуба коротко рассказывается о победе, но ничего не говорится про красивый гол в свои ворота.