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В Индонезии прибило к берегу тушу гигантского кальмара
К берегу индонезийского острова Серам прибило гигантскую тушу животного — предположительно, кальмара (по другой версии, это могут быть останки кита). 15-метровую тушу обнаружил местный житель, причем в темноте он принял ее за лодку, севшую на мель.
Как отмечает Jakarta Globe, кальмар умер за три дня до того, как его нашли. Местные жители попросили власти убрать тушу, так как она уже начала разлагаться.
Cumi-cumi Raksasa di temukan oleh Asrul Tuanakota pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 09.00 wit. cumi cumi raksasa tersebut...Опубликовано Mbs Sangadji 10 мая 2017 г.