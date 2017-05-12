В Индонезии прибило к берегу тушу гигантского кальмара

К берегу индонезийского острова Серам прибило гигантскую тушу животного — предположительно, кальмара (по другой версии, это могут быть останки кита). 15-метровую тушу обнаружил местный житель, причем в темноте он принял ее за лодку, севшую на мель.

Ikan Besar Terdampar Di pantai Hulung Desa Iha. Patasiwa Kumbang Amalatu

Как отмечает Jakarta Globe, кальмар умер за три дня до того, как его нашли. Местные жители попросили власти убрать тушу, так как она уже начала разлагаться.