Bentley придумал веганскую обивку салона. Из грибов и медуз!

Производитель автомобилей Bentley рассказал о планах выпустить автомобиль для веганов и вегетарианцев.

Дизайнеры концерна ищут замену классическому кожаному салону автомобилей. Для создания веганской обивки они рассматривают «кожу грибов» и «биоматериалы медуз», а также обычную искусственную кожу.

«Вы не можете продать вегану продукт, сделанный из двадцати шкур животных», — заявил главный дизайнер Bentley Стефан Сиелафф. По его словам, количество запросов на автомобили с веганской обивкой убедили проектную группу начать поиски альтернативных материалов.

Представители компании не уточнили, когда именно выйдет автомобиль для веганов, но, как рассказал Сиелафф, произойдет это «очень скоро».