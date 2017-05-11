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Иисус слушает приговор Соколовскому: в соцсетях обсуждают условный срок «ловцу покемонов»

Meduza
11:11, 11 мая 2017

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес 11 мая приговор блогеру Руслану Соколовскому: он получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды и незаконный оборот устройств для скрытой записи.

Судья Екатерина Шопоняк во время приговора произнесла несколько удивительных фраз о том, в чем именно заключалось преступление Соколовского. Слова судьи много цитировали в соцсетях.

Видеоблогер Данила Поперечный предложил еще одну формулировку, которая бы подошла к приговору.

Журналистам также послышалось, что судья во время приговора разрешила вернуть Соколовскому джемпер с надписью «Мразь». Позже «Медиазона» уточнила, что все было наоборот — джемпер ему не вернут.

Соколовского задержали в сентябре 2016 года после того, как он выпустил видео о ловле покемонов в храме. Поэтому его называют «ловцом покемонов». Художник Duran нарисовал картинку о приговоре видеоблогеру в соответствующем стиле, а к зданию суда пришел человек в костюме пикачу.

Те, кто следили за приговором Соколовскому, шутили о его преступлении и содержании под стражей, а также о том, как он может вести себя после освобождения.

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