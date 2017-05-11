Иисус слушает приговор Соколовскому: в соцсетях обсуждают условный срок «ловцу покемонов»
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес 11 мая приговор блогеру Руслану Соколовскому: он получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды и незаконный оборот устройств для скрытой записи.
Судья Екатерина Шопоняк во время приговора произнесла несколько удивительных фраз о том, в чем именно заключалось преступление Соколовского. Слова судьи много цитировали в соцсетях.
"обладая навыками использования сети интернет и сети вконтакте, Соколовский...", - судья.— Nadya (@tolokno) May 11, 2017
НАВЫКАМИ.
"Соколовский формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол"— Всеволод Чаплин (@vsevolod_cha) May 11, 2017
Я БЫ ЗА ТАКОЕ СЖИГАЛ НА КОСТРЕ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ!
"наделил иисуса христа качествами покемона, а также чертами бестиария японской мифологии"— Nadya (@tolokno) May 11, 2017
оскорбление группы лиц по социально-культурной принадлежности "феминистки" совершенное публично посредством сети интернет— Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 11, 2017
аааааа
Вау, Соколовский оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме,но и двигательной активностью лица— Соломина Татьяна (@SolominaTatiana) May 11, 2017
Видеоблогер Данила Поперечный предложил еще одну формулировку, которая бы подошла к приговору.
"Использовал приемы перспективы для метафорического уменьшения церкви в глазах его зрителей" pic.twitter.com/zYlgF0o3Gd— Данила Поперечный (@Spoontamer) May 11, 2017
Журналистам также послышалось, что судья во время приговора разрешила вернуть Соколовскому джемпер с надписью «Мразь». Позже «Медиазона» уточнила, что все было наоборот — джемпер ему не вернут.
Ему даже вернут смартфон, ноутбук, веб-камеру и джемпер с надписью МРАЗЬ, не уничтожат https://t.co/K0uwK6YuAN— Republic News (@Repub_News) May 11, 2017
Но мы переслушали приговор Соколовскому и все выяснили. Футболка с надписью «Мразь» к владельцу не вернется :( https://t.co/CQwFqCkdZ6— Медиазона (@mediazzzona) May 11, 2017
Соколовского задержали в сентябре 2016 года после того, как он выпустил видео о ловле покемонов в храме. Поэтому его называют «ловцом покемонов». Художник Duran нарисовал картинку о приговоре видеоблогеру в соответствующем стиле, а к зданию суда пришел человек в костюме пикачу.
Соколовский с мамой поймали покемона около суда :) https://t.co/D2lx41YYfI pic.twitter.com/3CSs0pNLNG— Илья Варламов (@varlamov) May 11, 2017
Те, кто следили за приговором Соколовскому, шутили о его преступлении и содержании под стражей, а также о том, как он может вести себя после освобождения.
#Соколовский pic.twitter.com/lz7bO5A8rZ— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) May 11, 2017
Пусси хотя бы на амвон зашли,а Соколовский тупо в храм зашел.В двунадесятые праздники буду теперь сидеть дома и ничего не делать. ОТ ГРЕХА— Иван Крисанов (@krisanovivan) May 11, 2017
Сейчас Соколовский выйдёт из тюрьмы и такой ПУТИН ВЕЛИКИЙ БОЯРЕ ПЛОХИЕ НЕ СМЕТЬ ТРОГАТЬ ПРАВОСЛАВИЕ НАВАЛЬНЫЙ ВЫКОРМЫШ ГОСДЕПА БОМБИТЬ СИРИЮ— Хлоя Грейс Ельцин (@chloeboris) May 11, 2017
Иисус слушает приговор Соколовскому. Фото из зала суда pic.twitter.com/ZSMeSlx2on— Дядюшка Шу (@Shulz) May 11, 2017
«Гособвинитель уехала из суда за рулём чёрного Land Cruiser с номером 282. Именно по этой статье УК наказали Руслана Соколовского». О.о— andrey (@andreybalam) May 11, 2017