Иисус слушает приговор Соколовскому: в соцсетях обсуждают условный срок «ловцу покемонов»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес 11 мая приговор блогеру Руслану Соколовскому: он получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды и незаконный оборот устройств для скрытой записи.

Судья Екатерина Шопоняк во время приговора произнесла несколько удивительных фраз о том, в чем именно заключалось преступление Соколовского. Слова судьи много цитировали в соцсетях.

"обладая навыками использования сети интернет и сети вконтакте, Соколовский...", - судья.



НАВЫКАМИ. — Nadya (@tolokno) May 11, 2017

"Соколовский формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол"



Я БЫ ЗА ТАКОЕ СЖИГАЛ НА КОСТРЕ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ! — Всеволод Чаплин (@vsevolod_cha) May 11, 2017

"наделил иисуса христа качествами покемона, а также чертами бестиария японской мифологии" — Nadya (@tolokno) May 11, 2017

оскорбление группы лиц по социально-культурной принадлежности "феминистки" совершенное публично посредством сети интернет

аааааа — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 11, 2017

Вау, Соколовский оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме,но и двигательной активностью лица — Соломина Татьяна (@SolominaTatiana) May 11, 2017

Видеоблогер Данила Поперечный предложил еще одну формулировку, которая бы подошла к приговору.

"Использовал приемы перспективы для метафорического уменьшения церкви в глазах его зрителей" pic.twitter.com/zYlgF0o3Gd — Данила Поперечный (@Spoontamer) May 11, 2017

Журналистам также послышалось, что судья во время приговора разрешила вернуть Соколовскому джемпер с надписью «Мразь». Позже «Медиазона» уточнила, что все было наоборот — джемпер ему не вернут.

Ему даже вернут смартфон, ноутбук, веб-камеру и джемпер с надписью МРАЗЬ, не уничтожат https://t.co/K0uwK6YuAN — Republic News (@Repub_News) May 11, 2017

Но мы переслушали приговор Соколовскому и все выяснили. Футболка с надписью «Мразь» к владельцу не вернется :( https://t.co/CQwFqCkdZ6 — Медиазона (@mediazzzona) May 11, 2017

Соколовского задержали в сентябре 2016 года после того, как он выпустил видео о ловле покемонов в храме. Поэтому его называют «ловцом покемонов». Художник Duran нарисовал картинку о приговоре видеоблогеру в соответствующем стиле, а к зданию суда пришел человек в костюме пикачу.

Соколовский с мамой поймали покемона около суда :) https://t.co/D2lx41YYfI pic.twitter.com/3CSs0pNLNG — Илья Варламов (@varlamov) May 11, 2017

Те, кто следили за приговором Соколовскому, шутили о его преступлении и содержании под стражей, а также о том, как он может вести себя после освобождения.

Пусси хотя бы на амвон зашли,а Соколовский тупо в храм зашел.В двунадесятые праздники буду теперь сидеть дома и ничего не делать. ОТ ГРЕХА — Иван Крисанов (@krisanovivan) May 11, 2017

Сейчас Соколовский выйдёт из тюрьмы и такой ПУТИН ВЕЛИКИЙ БОЯРЕ ПЛОХИЕ НЕ СМЕТЬ ТРОГАТЬ ПРАВОСЛАВИЕ НАВАЛЬНЫЙ ВЫКОРМЫШ ГОСДЕПА БОМБИТЬ СИРИЮ — Хлоя Грейс Ельцин (@chloeboris) May 11, 2017

Иисус слушает приговор Соколовскому. Фото из зала суда pic.twitter.com/ZSMeSlx2on — Дядюшка Шу (@Shulz) May 11, 2017

«Гособвинитель уехала из суда за рулём чёрного Land Cruiser с номером 282. Именно по этой статье УК наказали Руслана Соколовского». О.о — andrey (@andreybalam) May 11, 2017