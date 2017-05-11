Каждый год петербургская газета «Бумага» проводит Science Slam — научный стендап, в котором ученые читают увлекательные лекции перед большой аудиторией и соревнуются в том, кто лучше и интереснее расскажет об очень сложных вещах.

На последнем Science Slam победителем стал аспирант факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. Ломоносова Артур Залевский. Он объяснил, что общего у ДНК и конструктора Lego и что такое молекулярное оригами.

Залевский рассказал, что в молекуле ДНК записано очень много информации. Например, именно от нее зависит, может ли человек свернуть язык в трубочку. Ученый надеется, что когда-нибудь биоинженеры смогут взломать цепочку ДНК и приделать людям шестой палец или поменять цвет глаз, но эта сфера вызывает много этических вопросов. Благодаря нуклеотидам и принципу комплементарности цепочку ДНК можно свернуть в любую форму. Цепочки можно превращать в подобие молекулярных машин — пропеллер или реактор, а в будущем даже в мечту фантастов — нано-роботов, которых можно будет запустить в систему кровообращения человека.

Играем в ДНК Газета «Бумага»

Следующая битва ученых состоится 13 мая в московском клубе RED. На ней выступят лучшие ученые Москвы и Петербурга — они расскажут об авиационной безопасности, сетевом анализе данных, большом адронном коллайдере, камчатских цианобактериях, а также о том, может ли наука предсказать склонность к суициду и депрессии по профилю во «ВКонтакте».