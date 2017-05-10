Путин-рептилия и Гитлер на динозавре. Вышел трейлер «Железного неба 2»

Создатели фильма «Железное небо» опубликовали трейлер сиквела трэш-комедии про нацистов, улетевших на Луну. Над второй частью «Железного неба» финский режиссер Тимо Вуоренсола работает с 2014 года. Выход фильма запланирован на февраль 2018 года.

Iron Sky The Coming Race — Official Teaser Trailer Iron Sky

Сюжет сиквела развивается через 20 лет после событий, произошедших в первой части. На Земле происходит ядерный апокалипсис, поэтому выжившие люди отправляются на Луну. Затем отряд смельчаков возвращается на Землю и обнаруживает, что планета захвачена рептилиями — в них превратились Владимир Путин, Маргарет Тэтчер и Адольф Гитлер (он передвигается на динозавре).

Главные роли в «Железном небе 2» исполнили Лара Росси, Владимир Бурлаков, Кит Дэйл и Том Грин.