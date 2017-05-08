В ирландскую деревню вернулся пропавший 33 года назад пляж
В ирландской деревне Дуах на острове Акилл в течение апреля появился новый пляж. В результате сильного прилива на берег намыло тысячи тонн песка, и прежде каменистый и неприветливый берег превратился в настоящий пляж протяженностью около 300 метров, пишет The Irish Times.
Lost Achill Island beach comes back to life
► VIDEO: Achill’s Dooagh beach in Co Mayo returns 30 years after it was washed awayОпубликовано The Irish Times 6 мая 2017 г.
Новый пляж образовался на месте старого: как помнят местные жители, до 1984 года на этом месте была обширная полоса песка, а потом после сильных бурь ее смыло, и осталась только каменистая почва.
Dooagh beach got hammered again by storm!Опубликовано Lesley Hanbury McNeely 1 февраля 2014 г.
Остров Акилл у западного побережья Ирландии известен как туристическое место, на нем расположены пять пляжей «Голубого флага», в том числе один неподалеку от деревни Дуах.
Good morning from the new Dooagh Beach !! Happy Sunday #achillОпубликовано Achill Island Tourist Office 7 мая 2017 г.
«У нас прекрасная маленькая деревня и так, но просто прекрасно, что сейчас можно увидеть этот красивый пляж вместо камней. Когда люди узнали о новом пляже, к нам потянулись туристы из самого сердца Ирландии», — рассказал The Guardian владелец местного ресторана Алан Гилти.