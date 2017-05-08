В ирландскую деревню вернулся пропавший 33 года назад пляж

В ирландской деревне Дуах на острове Акилл в течение апреля появился новый пляж. В результате сильного прилива на берег намыло тысячи тонн песка, и прежде каменистый и неприветливый берег превратился в настоящий пляж протяженностью около 300 метров, пишет The Irish Times.

Lost Achill Island beach comes back to life ► VIDEO: Achill’s Dooagh beach in Co Mayo returns 30 years after it was washed away Опубликовано The Irish Times 6 мая 2017 г.

Новый пляж образовался на месте старого: как помнят местные жители, до 1984 года на этом месте была обширная полоса песка, а потом после сильных бурь ее смыло, и осталась только каменистая почва.

Dooagh beach got hammered again by storm! Опубликовано Lesley Hanbury McNeely 1 февраля 2014 г.

Остров Акилл у западного побережья Ирландии известен как туристическое место, на нем расположены пять пляжей «Голубого флага», в том числе один неподалеку от деревни Дуах.

Good morning from the new Dooagh Beach !! Happy Sunday #achill Опубликовано Achill Island Tourist Office 7 мая 2017 г.

«У нас прекрасная маленькая деревня и так, но просто прекрасно, что сейчас можно увидеть этот красивый пляж вместо камней. Когда люди узнали о новом пляже, к нам потянулись туристы из самого сердца Ирландии», — рассказал The Guardian владелец местного ресторана Алан Гилти.