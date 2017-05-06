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Тетушка Адель: певица «состарилась» на свой 29-й день рождения

Meduza
09:51, 6 мая 2017

5 мая британской певице Адель исполнилось 29 лет. В твиттере Адель поблагодарила фанатов за поздравления и опубликовала ироничные фотографии с подписью «Почти 30! Спасибо за пожелания здоровья». По-видимому, именно так поп-звезда планирует выглядеть в зрелости (и намекает, что некоторые и 30 считают слишком солидным возрастом): жизнерадостной леди в розовом кардигане и очках на цепочке.

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