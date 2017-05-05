Сайт 9GAG закопал в пустыне 24-тонный камень с высеченными на нем мемами

Юмористический сайт 9GAG решил увековечить популярные мемы для потомков. Смешные картинки высекли на 24-тонном куске камня высотой четыре метра, который затем закопали где-то в испанской пустыне.

The Time Has Come. The First Man-Made Monument To Humor Is Here #FunLegacy 9GAG TV

На камень попали, в частности, филосораптор; японец Pico-Taro, исполняющий песню Pen-Pineapple-Apple-Pen; танец Harlem Shake; кошка, играющая на пианино; символ френдзоны и безумный рисованный персонаж Dick Butt. Какие мемы будут высечены на монументе, решали пользователи 9GAG — за неделю проголосовали больше 600 тысяч человек из более чем 100 стран.

9GAG закопал камень с мемами в апреле 2017 года, на свой девятый день рождения. Представители сайта объяснили, зачем они это сделали: «Когда потомки найдут его, они узнают, что люди были не только умными, но и очень смешными».