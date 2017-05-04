Саудовское телевидение пририсовало Меркель «хиджаб» из пикселей? Нет, такого не было

Канцлер Германии Ангела Меркель 30 апреля встретилась с королем Саудовской Аравии Салманом Бен Абдельазизом. На встрече с королем Меркель была без платка.

4 мая в соцсетях и СМИ стали писать, что саудовское телевидение дорисовало канцлеру пиксельный «хиджаб». Даже нашелся кадр! Только он фейковый.

Not a joke: The UN's newest member of the Women Rights Commission censored the German chancellor's hair when she appeared today on Saudi TV. pic.twitter.com/0QwDEArL5l — Sarah Abdallah (@sahouraxo) May 4, 2017

О якобы отцензурированной фотографии сообщали и в России — например, телеканалы «Звезда» и «Лайф», а также издание Ura.ru.

Как отмечает inews, отредактированная фотография с подписью «Просто для прикола» изначально появилась на странице сатирических новостей «Khase News» в фейсбуке. Представитель страницы пояснил изданию, что снимок «критикует тот факт, что в Саудовской Аравии женщинам запрещено демонстрировать свои волосы».

Снимок, который выдали за кадр телесюжета, распространил королевский суд. В оригинале Меркель стоит без пририсованного платка.

Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters / Scanpix / LETA

На саудовском телевидении канцлера тоже показали — и тоже никак не скрывали, что Меркель без платка.