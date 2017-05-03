YouTube тестирует новый дизайн с темным интерфейсом. Включите его в два клика

Видеохостинг YouTube начал официальное тестирование нового интерфейса, построенного по принципам Material Design. Попробовать новый дизайн может любой желающий — достаточно перейти на страницу youtube.com/new и нажать на кнопку «Try it now».

После этого можно будет включить на сайте «ночной режим». Для этого нужно нажать на аватар пользователя в правом верхнем углу (если вы не вошли в аккаунт — на кнопку с тремя вертикальными точками), выбрать в меню режим Dark Theme и активировать переключатель.

Темный интерфейс будет работать только в том браузере, в котором его включил пользователь. В YouTube говорят, что этот режим позволит «убрать блики и насладиться истинными цветами видео».

При желании пользователь может как переключиться на «светлый» режим, так и вернуть старый дизайн — в том же выпадающем меню нужно нажать на кнопку «Restore classic YouTube».