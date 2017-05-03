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Вышел первый трейлер «Темной башни» — экранизации романов Стивена Кинга

Meduza
08:31, 3 мая 2017

Студия Sony Pictures выпустила официальный трейлер фильма «Темная башня» — экранизации одноименного цикла романов Стивена Кинга. Фильм снял режиссер Николай Арсель, в главных ролях снялись Мэтью Макконахи и Идрис Эльба.

Эльба играет стрелка Роланда Дискейна, который отправляется на поиски Темной башни, чтобы не допустить разрушения Вселенной. Макконахи сыграл злого волшебника Уолтера Падика.

THE DARK TOWER — Official Trailer (HD)
Sony Pictures Entertainment

«Темная башня» выйдет в начале августа 2017 года.

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