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Вышел первый трейлер «Темной башни» — экранизации романов Стивена Кинга
Студия Sony Pictures выпустила официальный трейлер фильма «Темная башня» — экранизации одноименного цикла романов Стивена Кинга. Фильм снял режиссер Николай Арсель, в главных ролях снялись Мэтью Макконахи и Идрис Эльба.
Эльба играет стрелка Роланда Дискейна, который отправляется на поиски Темной башни, чтобы не допустить разрушения Вселенной. Макконахи сыграл злого волшебника Уолтера Падика.
«Темная башня» выйдет в начале августа 2017 года.