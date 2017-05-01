Умеете показывать трюк с «оторванным пальцем»? Едва ли вы сможете превзойти этого фокусника

Каждому знаком простейший фокус с «оторванным пальцем», когда зрителю кажется, что фокусник отделяет фалангу своего пальца, а затем возвращает ее на место.

Фокусник по имени Винсент показал, что даже всем известный трюк может выглядеть впечатляюще. Поначалу может показаться, что Винсент выступает довольно банально, но дождитесь конца видео!

Day 84. Sleight of hand Опубликовано Vincent's 100 Days of Magic 28 апреля 2017 г.

Если вы не поняли, как ему удалось оторвать свой мизинец, можете прочитать разгадку .

Винсент пообещал каждый день осваивать по одному новому фокусу. Уже прошло 85 дней. За его достижениями можно следить в фейсбуке.