Вокруг шум: Навального продолжают обливать зеленкой
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 27 апреля облили зеленкой у офиса. Не в первый раз — но сейчас последствия оказались серьезнее; зеленка попала в глаз, Навальному пришлось обратиться к врачам.
Невзирая на неприятности, политик продолжил шутить и выкладывать фотографии в образе Шрека (так он сам себя называет).
April 27, 2017
В твиттере отметили, что с лицом, наполовину залитым зеленкой, Навальный напоминает не столько Шрека, сколько Двуликого из фильма про Бэтмена, Терминатора и героя Мела Гибсона из «Храброго сердца».
@navalny pic.twitter.com/NIyqmUH10t— HKKCHNNL (@hkkchnnl) April 27, 2017
@navalny pic.twitter.com/PpNQgr03fo— Шукшин Иван (@ishukshin) April 28, 2017
@navalny Braveheart style pic.twitter.com/SG8YUdSiPr— shustrex (@shustrex) April 27, 2017
@navalny @natalibdl Почти как в антиутопии Бена Уитли «Высотка»...— рацио Горация (@Azaroaren) April 28, 2017
Держитесь!
И пусть с глазом будет всё хорошо. pic.twitter.com/JUSV6BErpe
Every man dies. Not every man truly lives pic.twitter.com/mXF3qMe83c— Рябовой твиттер (@ilyaliya) April 27, 2017
@navalny @DariaRussakova @navalnylive Алексей, ты сегодня герой. Зелёнка - мощное средство PR. Только глаза береги, и мы разобъем Скайнет. pic.twitter.com/5BF0XKvc3i— GrayWolf (@ZeitWagen) April 27, 2017
Через несколько часов после нападения Навальный вышел в прямой эфир своей еженедельной программы «Навальный в 20:18». И начал выпуск с шутки про свою внешность.
Стендап от Навального pic.twitter.com/wAidWgzUSz— Alexandr Fokin (@AlexandrFokin) April 28, 2017
Несколько человек решили поддержать Навального, намазавшись зеленой краской, но массового флешмоба не случилось.
#зеленка @navalny pic.twitter.com/QE4n9rBTvY— Kristaps (@atheist_from_lv) April 27, 2017
#зеленаяреволюция началась. ПрисоединяйтесьОпубликовано Александром Амзиным 27 апреля 2017 г.
Сегодня мой крайний эфир перед возвращением #Мальцев,а и я вот в таком виде...— Сергей Окунев (@Okunev64) April 27, 2017
кому то смешно, но не @navalny и @varlamov. Лучи поддержки! pic.twitter.com/kzasjiCb0X
Навальный обратился в полицию, однако полицейские не спешили искать записи с камер наблюдения.
Потрясающе. Приехала полиция и не хочет изымать записи камер наблюдения.— Ivan Zhdanov (@IoannZH) April 27, 2017
Оказалось, что уличные камеры в этот день не работали (на следующее утро сотрудники ФБК выложили запись с другой камеры наблюдения, на которой виден момент нападения).
@sssmirnov @andreyvlz Камеры всегда сами отключаются именно на время совершения очередной подлости.Нано технологии.— Сергей (@Serega0401) April 27, 2017
Нами правит искусственный интеллект. Как иначе объяснить, что в день нападения на Немцова и Навального камеры самопроизвольно отключились?— Ехидные новости (@_U_R_I_c) April 28, 2017
Зато в твиттере появились версии того, кто мог стоять за нападением на Навального.
Карикатурист Сергей Елкин знает, кто причастен к очередному нападению с зеленкой на Навальногоhttps://t.co/bg9yleovpr pic.twitter.com/cpdMkrlx6z— DW (на русском) (@dw_russian) April 28, 2017
зе— вестник зигила (@thevoiceofhell) April 27, 2017
лён
ка,
зелёнка,
зелёнка,
моя!
в заду ягода-бутылка
бутылка
моя! pic.twitter.com/pTkMMt7Tel
Меня бомбит максимально. Мама говорит, что 1) Навальный сам себя облил зелёнкой 2) пытаюсь ей показать фильм "он вам не Димон", отнекивается— франческо реди 🍼 (@oceanyoulove) April 28, 2017
Для наружного применения. pic.twitter.com/iasKf18XMS— МайяВольф (@mayavolf) April 27, 2017