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Вокруг шум: Навального продолжают обливать зеленкой

Meduza
11:18, 28 апреля 2017

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 27 апреля облили зеленкой у офиса. Не в первый раз — но сейчас последствия оказались серьезнее; зеленка попала в глаз, Навальному пришлось обратиться к врачам.

Невзирая на неприятности, политик продолжил шутить и выкладывать фотографии в образе Шрека (так он сам себя называет).

В твиттере отметили, что с лицом, наполовину залитым зеленкой, Навальный напоминает не столько Шрека, сколько Двуликого из фильма про Бэтмена, Терминатора и героя Мела Гибсона из «Храброго сердца».

Через несколько часов после нападения Навальный вышел в прямой эфир своей еженедельной программы «Навальный в 20:18». И начал выпуск с шутки про свою внешность.

Несколько человек решили поддержать Навального, намазавшись зеленой краской, но массового флешмоба не случилось.

#зеленаяреволюция началась. Присоединяйтесь

Опубликовано Александром Амзиным 27 апреля 2017 г.

Навальный обратился в полицию, однако полицейские не спешили искать записи с камер наблюдения.

Оказалось, что уличные камеры в этот день не работали (на следующее утро сотрудники ФБК выложили запись с другой камеры наблюдения, на которой виден момент нападения).

Зато в твиттере появились версии того, кто мог стоять за нападением на Навального.

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