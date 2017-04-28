Вокруг шум: Навального продолжают обливать зеленкой

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 27 апреля облили зеленкой у офиса. Не в первый раз — но сейчас последствия оказались серьезнее; зеленка попала в глаз, Навальному пришлось обратиться к врачам.

Невзирая на неприятности, политик продолжил шутить и выкладывать фотографии в образе Шрека (так он сам себя называет).

В твиттере отметили, что с лицом, наполовину залитым зеленкой, Навальный напоминает не столько Шрека, сколько Двуликого из фильма про Бэтмена, Терминатора и героя Мела Гибсона из «Храброго сердца».

@navalny @natalibdl Почти как в антиутопии Бена Уитли «Высотка»...

Держитесь!

И пусть с глазом будет всё хорошо. pic.twitter.com/JUSV6BErpe — рацио Горация (@Azaroaren) April 28, 2017

Every man dies. Not every man truly lives pic.twitter.com/mXF3qMe83c — Рябовой твиттер (@ilyaliya) April 27, 2017

Через несколько часов после нападения Навальный вышел в прямой эфир своей еженедельной программы «Навальный в 20:18». И начал выпуск с шутки про свою внешность.

Стендап от Навального pic.twitter.com/wAidWgzUSz — Alexandr Fokin (@AlexandrFokin) April 28, 2017

Несколько человек решили поддержать Навального, намазавшись зеленой краской, но массового флешмоба не случилось.

Сегодня мой крайний эфир перед возвращением #Мальцев,а и я вот в таком виде...

кому то смешно, но не @navalny и @varlamov. Лучи поддержки! pic.twitter.com/kzasjiCb0X — Сергей Окунев (@Okunev64) April 27, 2017

Навальный обратился в полицию, однако полицейские не спешили искать записи с камер наблюдения.

Потрясающе. Приехала полиция и не хочет изымать записи камер наблюдения. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) April 27, 2017

Оказалось, что уличные камеры в этот день не работали (на следующее утро сотрудники ФБК выложили запись с другой камеры наблюдения, на которой виден момент нападения).

@sssmirnov @andreyvlz Камеры всегда сами отключаются именно на время совершения очередной подлости.Нано технологии. — Сергей (@Serega0401) April 27, 2017

Нами правит искусственный интеллект. Как иначе объяснить, что в день нападения на Немцова и Навального камеры самопроизвольно отключились? — Ехидные новости (@_U_R_I_c) April 28, 2017

Зато в твиттере появились версии того, кто мог стоять за нападением на Навального.

Карикатурист Сергей Елкин знает, кто причастен к очередному нападению с зеленкой на Навальногоhttps://t.co/bg9yleovpr pic.twitter.com/cpdMkrlx6z — DW (на русском) (@dw_russian) April 28, 2017

зе

лён

ка,

зелёнка,

зелёнка,

моя!

в заду ягода-бутылка

бутылка

моя! pic.twitter.com/pTkMMt7Tel — вестник зигила (@thevoiceofhell) April 27, 2017