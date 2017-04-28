Госдума закрыла свой канал в Telegram, выяснив, что там нет комментариев

Газета «Ведомости» 27 апреля сообщила, что Государственная дума заведет аккаунты сразу в шести соцсетях — «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассниках», Instagram и Telegram. Издание отмечало, что у аккаунтов должен быть «легкий и современный дизайн», а также понятный читателям контент.

В тот же день появились или обновились страницы в пяти соцсетях, а также был создан канал в Telegram. В приветственном слове редакция писала, что начинает «долгий путь по освещению думской повестки в социальных сетях».

За сутки на канал подписалось больше двух тысяч пользователей. А затем он закрылся.

Обновлено: после 18 часов канал был удален. Старый адрес telegram.me/dumagov кто-то занял для публичного чата «Негосударственная Дума», в котором может писать любой желающий.

Днем 28 апреля в телеграме Госдумы появилось объявление о грядущем удалении канала. Его ведущие выяснили, что в мессенджере нет возможности комментировать публикации парламента.

«Для ГД как публичного органа обратная связь пользователей важнее всего», — говорится в канале Госдумы. Редакция пообещала удалить аккаунт до вечера пятницы.