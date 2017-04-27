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В Канаде растолстевший за зиму бобер застрял в заборе

Meduza
11:37, 27 апреля 2017

В канадском городе Гамильтон бобер, набравший за зиму лишние килограммы, застрял в заборе.

Бобра обнаружила сотрудница ветеринарной службы Сара Мамбауркет. По ее словам, он не мог самостоятельно выбраться, так как его «крошечные лапки» еле-еле касались земли.

Мамбауркет вытащила животное, использовав мыло как смазку. Бобра поместили в городской приют для диких животных. «Мы считаем, что ни один бобер не должен быть брошен», — заявила представитель ветеринарной службы Гамильтона Паола Пьянегонда.

После полной реабилитации грызуна выпустят в дикую природу.

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Фото в анонсе: Liam Casey / Twitter

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Фото в анонсе: Liam Casey / Twitter