В Канаде растолстевший за зиму бобер застрял в заборе

В канадском городе Гамильтон бобер, набравший за зиму лишние килограммы, застрял в заборе.

A fat Hamilton beaver that got stuck in a fence has been freed by the soapy hands of a quick-thinking animal services worker #zoornalism pic.twitter.com/IkSYz3t2Dc — Liam Casey (@liamdevlincasey) April 26, 2017

Бобра обнаружила сотрудница ветеринарной службы Сара Мамбауркет. По ее словам, он не мог самостоятельно выбраться, так как его «крошечные лапки» еле-еле касались земли.

Мамбауркет вытащила животное, использовав мыло как смазку. Бобра поместили в городской приют для диких животных. «Мы считаем, что ни один бобер не должен быть брошен», — заявила представитель ветеринарной службы Гамильтона Паола Пьянегонда.

После полной реабилитации грызуна выпустят в дикую природу.