Трамп открыл горячую линию для пострадавших от действий нелегальных иммигрантов. Ее завалили сообщениями об инопланетянах
Администрация президента США Дональда Трампа 26 апреля открыла центр для помощи от действий нелегальных иммигрантов. Многие жители США раскритиковали инициативу администрации. Они считают, что центр может задеть легальных иммигрантов, а также заниматься оправданием расизма.
Также при центре запустили горячую линию, на которую могут обратиться «люди, пострадавшие от преступлений, совершенных чужаками-нелегалами» и получить поддержку. При этом министерство национальной безопасности, описывая миссию центра, использует слово «alien», которое значит не только «чужак», но и «инопланетянин».
Поэтому американцы, недовольные миграционной политикой, решили звонить на горячую линию и докладывать об инопланетянах, Супермене и даже маглах.
If any of you need to report space aliens to our government, please call their hotline: 1-855-48-VOICE. Here are some of their Most Wanted: pic.twitter.com/nWnVYdDdpG— Steven Santos (@stevensantos) April 27, 2017
In case you want to share your X-Files fan fiction with DHS...— Parker Molloy (@ParkerMolloy) April 27, 2017
1-855-48-VOICE https://t.co/o0LUR6GCCS
Некоторые рассказывают операторам, что их похитил НЛО. Например, так поступил ветеран морской пехоты Александр МакКой. По его словам, сотрудник центра не понял, что это шутка, и быстро завершил разговор, но пообещал провести расследование.
«Существуют, конечно, более конструктивные способы выразить свое мнение», — заявили представители миграционной службы США. Они сообщили, что горячая линия перегружена звонками об инопланетянах, и это мешает жертвам преступлений получить нужную информацию.
Фото в анонсе: WENN / Vida Press