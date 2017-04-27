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Трамп открыл горячую линию для пострадавших от действий нелегальных иммигрантов. Ее завалили сообщениями об инопланетянах

Buzzfeed
14:50, 27 апреля 2017

Администрация президента США Дональда Трампа 26 апреля открыла центр для помощи от действий нелегальных иммигрантов. Многие жители США раскритиковали инициативу администрации. Они считают, что центр может задеть легальных иммигрантов, а также заниматься оправданием расизма.

Также при центре запустили горячую линию, на которую могут обратиться «люди, пострадавшие от преступлений, совершенных чужаками-нелегалами» и получить поддержку. При этом министерство национальной безопасности, описывая миссию центра, использует слово «alien», которое значит не только «чужак», но и «инопланетянин».

Поэтому американцы, недовольные миграционной политикой, решили звонить на горячую линию и докладывать об инопланетянах, Супермене и даже маглах.

«Если кому-то из вас нужно доложить нашему правительству об инопланетянах, пожалуйста, звоните на их горячую линию. Вот некоторые из самых разыскиваемых»
«На случай, если вы захотите поделиться своими фанфиками по „Секретным материалам“ с министерством национальной безопасности»

Некоторые рассказывают операторам, что их похитил НЛО. Например, так поступил ветеран морской пехоты Александр МакКой. По его словам, сотрудник центра не понял, что это шутка, и быстро завершил разговор, но пообещал провести расследование.

«Существуют, конечно, более конструктивные способы выразить свое мнение», — заявили представители миграционной службы США. Они сообщили, что горячая линия перегружена звонками об инопланетянах, и это мешает жертвам преступлений получить нужную информацию.

Фото в анонсе: WENN / Vida Press

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Фото в анонсе: WENN / Vida Press