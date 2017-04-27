Судья во время приговора похвалила наркодилера за «хорошую бизнес-модель»

Судья верховного суда австралийского штата Квинсленд Энн Лайанс похвалила наркодилера, которому выносила приговор. Судья отметила, что он хорошо вел свои дела.

18-летнего Броуди Гэри Саттерли задержали в июне 2015 года. Полицейские предположили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Обыскав машину Саттерли, они нашли наркотики, а изучив его телефон, выяснили, что он продает метамфетамин.

В итоге выяснилось, что Саттерли основательно подошел к организации нелегального бизнеса: он предлагал скидки «клиентам» и возвращал деньги тем, от кого поступали жалобы на качество товара. Также дилер составлял прейскурант, следил за отзывами покупателей, рекламировал «качественный продукт» и устраивал встречи по обсуждению стратегии ведения бизнеса.

Во время приговора судья Лайанс заявила, что Саттерли продемонстрировал «неплохие навыки». «Это, очевидно, был не лучший бизнес, но хорошая бизнес-модель, — сказала она. — Вы можете добиться успеха в бизнесе, потому что вы определенно умны».

Судья приговорила наркодилера к трем годам тюрьмы, но тут же освободила его от наказания. Она отметила, что за два года, что шло разбирательство, он не употреблял наркотики и не нарушал закон.