шапито

Nordstrom выпустил «грязные» джинсы за 400 долларов. Теперь компанию троллит Reebok

Meduza
07:50, 27 апреля 2017

Американская сеть магазинов Nordstrom в апреле начала продавать очень грязные джинсы. За 425 долларов!

По замыслу производителя, испачканные джинсы должны показать, что их владелец не боится грязной работы. Причем «грязь» на штанах фальшивая, и смыть ее нельзя.

В соцсетях и СМИ активно обсуждали бессмысленное предложение сети. Пользователи рассудили, что человеку, который хочет показать свое трудолюбие, не нужны дорогие штаны с фальшивой грязью.

«Для богатых людей, которые хотят нарядиться под рабочий класс»
«Мой дедушка продает свои джинсы за 400 долларов — дешевле, чем у Nordstrom!»

Над конкурентами решил подшутить и бренд спортивной одежды Reebok. Компания разместила в интернет-магазине потную футболку — за все те же 425 долларов!

Представитель Reebok сообщил Mashable, что поставщиками пота для футболок служат сотрудники головного офиса компании в городе Кантон (штат Массачусетс). «Мы упорно трудимся, чтобы дать вам потную футболку, которая выглядит и пахнет так, словно вы занимались спортом», — отметили в Reebok.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться