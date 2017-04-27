Nordstrom выпустил «грязные» джинсы за 400 долларов. Теперь компанию троллит Reebok

Американская сеть магазинов Nordstrom в апреле начала продавать очень грязные джинсы. За 425 долларов!

По замыслу производителя, испачканные джинсы должны показать, что их владелец не боится грязной работы. Причем «грязь» на штанах фальшивая, и смыть ее нельзя.

В соцсетях и СМИ активно обсуждали бессмысленное предложение сети. Пользователи рассудили, что человеку, который хочет показать свое трудолюбие, не нужны дорогие штаны с фальшивой грязью.

for rich people who want to cosplay as working classhttps://t.co/E87wFHO9qv — Charlotte Ercoli (@Charlesdecrema) April 25, 2017

my grandpa is selling his barracuda straight leg jeans for $400, cheaper than what Nordstrom wants, hmu for details!!! pic.twitter.com/Nas2ftGmFG — ㅤty (@WickeTyler) April 26, 2017

Над конкурентами решил подшутить и бренд спортивной одежды Reebok. Компания разместила в интернет-магазине потную футболку — за все те же 425 долларов!

Представитель Reebok сообщил Mashable, что поставщиками пота для футболок служат сотрудники головного офиса компании в городе Кантон (штат Массачусетс). «Мы упорно трудимся, чтобы дать вам потную футболку, которая выглядит и пахнет так, словно вы занимались спортом», — отметили в Reebok.