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Вышел трейлер новой Call of Duty. Игра посвящена Второй мировой
Студия Activision представила первый трейлер игры Call of Duty: WWII. Ее действие будет разворачиваться во время Второй мировой войны. Сюжет будет посвящен событиям 1944–1945 годов, хотя игра также затронет первые годы войны.
Разработчик игры, компания Sledgehammer, подчеркивала, что при создании Call of Duty: WWII особое внимание уделялось деталям. В студии хотели как можно достовернее показать Вторую мировую, поэтому для работы над игрой пригласили историка.
Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября 2017 года.