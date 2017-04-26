Вышел трейлер новой Call of Duty. Игра посвящена Второй мировой

Студия Activision представила первый трейлер игры Call of Duty: WWII. Ее действие будет разворачиваться во время Второй мировой войны. Сюжет будет посвящен событиям 1944–1945 годов, хотя игра также затронет первые годы войны.

Official Call of Duty®: WWII Reveal Trailer Call of Duty

Разработчик игры, компания Sledgehammer, подчеркивала, что при создании Call of Duty: WWII особое внимание уделялось деталям. В студии хотели как можно достовернее показать Вторую мировую, поэтому для работы над игрой пригласили историка.

Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября 2017 года.