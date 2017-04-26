Московское метро перевело на английский станцию «Улица 1905 года». Вот так: «Ulitsa nineteen oh five goda»

Раньше диктор в метро сообщал: «Ulitsa tysyacha devyatsot pyatogo goda». Теперь цифры переводятся на английский язык: «Ulitsa nineteen oh five goda».

Московское метро изменило англоязычный вариант голосового объявления станции «Улица 1905 года». Как рассказали агентству «Москва» в пресс-службе метрополитена, сделали это по просьбе пассажиров — прежний вариант был непонятным.

«К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции „Улица 1905 года“ на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык — Ulitsa nineteen oh five goda», — пояснил собеседник агентства.

На схеме московского метро станция по-английски указана так: «Ulitsa 1905 Goda».

Голосовые объявления на английском языке появились в метро в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах.