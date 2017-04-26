Корпорация Amazon представила устройство Echo Look — камеру со встроенным голосовым помощником Alexa, которая умеет снимать хозяина и давать ему советы.

Echo Look представляет собой 5-мегапиксельную камеру со встроенной вспышкой, которая стоит дома и слушает команды пользователя. Человек может голосом попросить устройство сделать фотографию. При желании можно также смотреть прямую трансляцию с камеры в мобильном приложении.

Introducing Echo Look. Love your look. Every day. amazonfashion

Создатели предлагают использовать Echo Look для подбора одежды: человек может крутиться перед камерой, рассматривая наряд со всех сторон на экране телефона. Он также может фотографироваться каждый день, составляя каталог из наборов одежды.

Echo Look умеет давать советы по тому, как лучше одеться. Пользователю нужно будет сфотографироваться в двух нарядах, которые ему нравятся, а приложение с помощью искусственного интеллекта подскажет, какой из них лучше.

Устройство стоит 200 долларов, купить его в свободной продаже нельзя — понадобится приглашение.