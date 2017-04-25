«Kingsman: Золотое кольцо»: вышел первый трейлер

Студия 20th Century Fox выпустила первый трейлер фильма «Kingsman: Золотое кольцо» режиссера Мэтью Вона — продолжения картины «Kingsman: Секретная служба».

В новом фильме штаб-квартиру частной разведывательной организации Kingsman уничтожает Поппи (Джулианна Мур), поэтому герои во главе с Эггси (Тэрон Эджертон) отправляются в США к своим коллегам из службы Statesman. Трейлер почти не раскрывает сюжет нового «Kingsman», но в нем на мгновение появляется Гарри Харт — герой Колина Ферта, погибший в первой части.

Kingsman: The Golden Circle | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX 20th Century Fox

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Kingsman: Золотое кольцо | Официальный трейлер | HD 20th Century Fox Russia

В «Kingsman: Золотое кольцо» также снялись Холли Берри, Ченнинг Татум, Джефф Бриджес, Марк Стронг и Элтон Джон. Фильм выйдет в сентябре 2017 года.