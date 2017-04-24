Игрок «Торонто» чуть не травмировал Александра Овечкина. В следующей игре россиянин перекинул его через себя

В НХЛ идет стадия плей-офф, когда команды играют друг с другом подряд несколько матчей (от четырех до семи). Из-за такого формата между хоккеистами соперничающих команд возникают странные отношения.

Так, например, произошло с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным и нападающим «Торонто Мейпл Лифс» Наземом Кадри. В пятом матче серии Кадри провел на Овечкине силовой прием, после которого россиянин покинул лед и вернулся лишь в следующем периоде.

Ovechkin needs help leaving the ice after low Kadri hit SPORTSNETCANADA

В шестом матче Овечкин отомстил. Уходя от силового приема Кадри, он поднял его на плечи, а потом сбросил на лед.

Here is Alex Ovechkin getting his revenge on Nazem Kadri for the other night pic.twitter.com/SRjWIQRH2z — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) 24 April 2017

Шестой матч серии «Вашингтон» выиграл — а вместе с ним и всю серию. Теперь команде Александра Овечкина предстоит сыграть с «Питтсбург Пингвинс».