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Игрок «Торонто» чуть не травмировал Александра Овечкина. В следующей игре россиянин перекинул его через себя

Meduza
15:35, 24 апреля 2017

В НХЛ идет стадия плей-офф, когда команды играют друг с другом подряд несколько матчей (от четырех до семи). Из-за такого формата между хоккеистами соперничающих команд возникают странные отношения.

Так, например, произошло с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным и нападающим «Торонто Мейпл Лифс» Наземом Кадри. В пятом матче серии Кадри провел на Овечкине силовой прием, после которого россиянин покинул лед и вернулся лишь в следующем периоде.

Ovechkin needs help leaving the ice after low Kadri hit
SPORTSNETCANADA

В шестом матче Овечкин отомстил. Уходя от силового приема Кадри, он поднял его на плечи, а потом сбросил на лед.

Шестой матч серии «Вашингтон» выиграл — а вместе с ним и всю серию. Теперь команде Александра Овечкина предстоит сыграть с «Питтсбург Пингвинс».

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Фото в анонсе: Nathan Denette / The Canadian Press / PA / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Nathan Denette / The Canadian Press / PA / Scanpix / LETA