«Детская площадка с бассейном». В Якутске дети играют в огромной луже
Житель Якутска опубликовал видео, на котором дети играют в огромной луже, затопившей детскую площадку. На удивление, все дети в резиновых сапогах.
Пользователи соцсетей обратили внимание на ролик после того, как его репостнул у себя в твиттере политик Алексей Навальный.
Детская площадка с бассейном. Сен-Тропе, юг Франции. https://t.co/hoz8FZoTS5— Алоизыч (@satisfaction777) April 24, 2017
@vits2014 Вы всё врети! Это аквапарк!— HaHa (@haha_losers) April 24, 2017
@vits2014 Амурск. Хабаровский край. 24.04.2017. Нет площадки... pic.twitter.com/ZJqwBGlQLN— Елена (@milenkas2) April 24, 2017
Замначальника по благоустройству Строительного округа Якутска Елена Степанова заявила, что лужа на детской площадке — проблема управляющей компании дома, а не администрации города. «Откачивать воду обязана управляющая компания. Если дом в воде, вы можете пожаловаться на управляющую компанию», — объяснила Степанова.