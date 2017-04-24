«Детская площадка с бассейном». В Якутске дети играют в огромной луже

Житель Якутска опубликовал видео, на котором дети играют в огромной луже, затопившей детскую площадку. На удивление, все дети в резиновых сапогах.

Дети играют в луже. Якутск. Ксей Бакин

Пользователи соцсетей обратили внимание на ролик после того, как его репостнул у себя в твиттере политик Алексей Навальный.

Детская площадка с бассейном. Сен-Тропе, юг Франции. https://t.co/hoz8FZoTS5 — Алоизыч (@satisfaction777) April 24, 2017

Замначальника по благоустройству Строительного округа Якутска Елена Степанова заявила, что лужа на детской площадке — проблема управляющей компании дома, а не администрации города. «Откачивать воду обязана управляющая компания. Если дом в воде, вы можете пожаловаться на управляющую компанию», — объяснила Степанова.