Вышла новая игра от создателей Cut The Rope. С кошками на боевых машинах!

Российская компания ZeptoLab, создавшая игры Cut the Rope и King of Thieves, выпустила многопользовательскую мобильную игру C.A.T.S. И она про кошачьи войны.

Игрок в C.A.T.S. не управляет своим подопечным напрямую. Все, что от него требуется, — строить для кота боевую машину, способную выстоять в дуэлях с кошками других пользователей.

В игре нужно выбрать один из нескольких корпусов машины (они отличаются по форме, устойчивости, количеству жизней и энергии, а также по количеству слотов для оружия), а затем навесить на него оружие, колеса и дополнительные инструменты.

Собрав машину, игрок отправляет кота на войну — можно выбрать как «быстрый бой» (за три победы дают ящик с улучшениями), так и серию битв в чемпионате. Если ваш кот хорошо покажет себя в чемпионате, он получит доступ к улучшенным деталям. И сможет драться с другими котами еще лучше!

Когда кто-нибудь проигрывает, игра показывает, что кот не пострадал — он всегда успевает катапультироваться.

C.A.T.S. доступна на iOS и Android. Игра бесплатна, но предлагает купить ресурсы (нужны для улучшений) за реальные деньги.