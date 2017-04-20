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В канадскую деревню приплыл огромный айсберг

Quartz
11:10, 20 апреля 2017

Каждый год жители канадского острова Ньюфаундленд наблюдают проплывающие мимо айсберги. В этом году их особенно много — по «аллее айсбергов» уже прошло порядка 600 ледяных глыб, хотя за весь прошлый сезон прошло 687 (сезон длится до конца сентября).

В частности, у рыбацкой деревни Ферриленд появился гигантский айсберг — и несколько глыб поменьше. Туда уже приехали сотни туристов, которые выкладывают фотографии в инстаграм.

Фото: Jody Martin / Reuters / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Jody Martin / Reuters / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Jody Martin / Reuters / Scanpix / LETA