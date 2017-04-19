«Непревзойденный святой человек»: «Комсомольская правда» выпустила оду Ким Ир Сену с пометкой «на правах рекламы»

На сайте газеты «Комсомольская правда» появился материал «Ким Ир Сен — великий человек века». Статья вышла 14 апреля ко дню рождения основателя Северной Кореи с пометкой «на правах рекламы».

Автор материала рассказывает биографию Ким Ир Сена, называя его «непревзойденным святым человеком» и «выдающимся ветераном мировой политики».

«Благодаря идеям чучхе человечество, сломив тьму многотысячелетней истории, встретило новую эпоху самостоятельности, и на поприще истории началось бурное течение, имя которого — дело превращения мира в независимый», — говорится в материале.

В конце статьи автор утверждает, что Ким Ир Сен «вечно жив в сердцах людей».