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История родной планеты Супермена. Вышел тизер сериала «Криптон»

Meduza
15:02, 19 апреля 2017

Телеканал SyFy опубликовал тизер сериала «Криптон» по комиксам DC.

Сериал расскажет о событиях, происходивших на родной планете Супермена за много лет до ее гибели.

Главные роли в «Криптоне» исполнили Джорджина Кэмпбелл, Йен МакЭлхинни и Элиот Кауэн. Сценарий написал Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»).

Сериал выйдет в 2017 году. Точная дата премьеры не сообщается.

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