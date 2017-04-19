История родной планеты Супермена. Вышел тизер сериала «Криптон»

Телеканал SyFy опубликовал тизер сериала «Криптон» по комиксам DC.

The first promo trailer for the upcoming Krypton show!! pic.twitter.com/KPYza38YOR — Discussing Film (@DiscussingFilm) April 18, 2017

Сериал расскажет о событиях, происходивших на родной планете Супермена за много лет до ее гибели.

Главные роли в «Криптоне» исполнили Джорджина Кэмпбелл, Йен МакЭлхинни и Элиот Кауэн. Сценарий написал Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»).

Сериал выйдет в 2017 году. Точная дата премьеры не сообщается.