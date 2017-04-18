В Ленинградской области депутат задекларировал участок на Марсе и несколько звезд. Он планирует дарить их коллегам

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил в декларации о доходах и недвижимости за прошлый год, что владеет участком на Марсе и несколькими звездами.

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«Я подумал, что не задекларировать их было бы неправильно. Звезды куплены для того, чтобы дарить их депутатам и представителям исполнительной власти за любые важные события, которые они совершили. Звездам даны имена „Эпизод-1“, „Эпизод-2“ и так далее. Один „Эпизод“ уже подарен вице-губернатору Михаилу Кучерявому за то, что он выдержал пристальное общественное внимание», — подтвердил Петров «Коммерсанту».

Его коллеги еще не решили, публиковать такие данные или нет. «Мы не очень понимаем факт собственности земли на Марсе. Если публиковать на сайте, то потом будет „страна дураков“», — заявил Вадим Густов.

Сам Петров рассказал, что в ближайшее время планирует подарить участок на Марсе Роснедвижимости.

По словам юриста Дениса Ковалева, сертификаты, выданные собственнику участка на другой планете, не имеют правовой силы.