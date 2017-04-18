МЧС Белоруссии процитировало «Гражданскую оборону» в официальном приложении

Пользователи твиттера обнаружили в официальном приложении МЧС Белоруссии тест, в котором предлагается ответить на вопрос, что такое гражданская оборона. В одном из вариантов ответа авторы теста использовали цитату из песни «Моя оборона» группы «Гражданская оборона».

Официальное приложение МЧС Беларуси pic.twitter.com/vBDGYImvGd — MarsVolta (@fcsm7733) April 18, 2017

Приложение предлагает пользователям тесты на разные темы, и в некоторых из них тоже спрятаны забавные варианты ответов. Например, в вопросе о том, что делать, если на пути возник забор из железных прутьев, МЧС предлагает «застрять и ожидать помощи спасателей» или перепрыгнуть забор с помощью «специального шеста».

Впрочем, больше всего авторы шутили в тестах для школьников.