шапито
Как разыграть учителей перед выпускным? Заставить их спеть песню из «Шрека»
Техасский старшеклассник Райан Сторх решил перед выпуском из школы разыграть директора и учителей, заставив их спеть песню из «Шрека» — композицию «Аll Star» группы Smash Mouth.
Сторх представил все так, будто проводит исследование голоса и интонаций людей, испытывающих стресс. Он рассказал, что эксперимент нужен его другу, который якобы изучает психологию в Университете Далласа. Учителя читали на камеру слова, но не знали, что они из текста песни. Сторх склеил все отрывки в одно видео, наложил музыку и поставил на фон кадры из «Шрека».
Розыгрыш понравился даже Smash Mouth.
SNAP! https://t.co/H2zLxpPgI0— Smash Mouth (@smashmouth) April 5, 2017
#RyanRules https://t.co/eooK5KcFTC— Smash Mouth (@smashmouth) April 5, 2017
А вот оригинал песни.