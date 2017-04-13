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Забудьте про собак — вомбатов научили гулять на поводке

Meduza
09:32, 13 апреля 2017

В Австралии сотрудники заповедника Currumbin Wildlife Sanctuary учат вомбатов ходить на поводке. Несмотря на то, что вомбаты намного упрямее собак, у них начинает получаться!

Forget walking a dog, a new wildlife experience means you can now walk a wombat!

Опубликовано 9 News Perth 11 апреля 2017 г.

Заповедник планирует собрать деньги на программу сохранения популяции, разрешив посетителям «получить необычный опыт» от прогулок с вомбатами.

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