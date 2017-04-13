КНДР пригласила журналистов на «большое и важное мероприятие». Оказалось, что это открытие улицы в Пхеньяне

Вечером 12 апреля власти Северной Кореи сообщили иностранным журналистам, что рано утром их повезут на «большое и важное мероприятие». Репортерам ничего не сказали о сути мероприятия, но запретили брать на него телефоны.

We've been told to be ready to move out at 620am, but no idea why. Also, no cell phones allowed. #Pyongyang #Dprk pic.twitter.com/DO1yziIEMq — Jeremy Koh (@JeremyKohCNA) April 12, 2017

Заявление о «важном мероприятии» прозвучало на фоне нарастающего конфликта между КНДР и США. Пхеньян 8 апреля осудил удар американцев по сирийской авиабазе, после чего Вашингтон направил к Корейскому полуострову ударную группу кораблей. Газета The New York Times также сообщила, что Северная Корея готовится провести новые ядерные испытания.

Несмотря на предпосылки, Reuters отмечало, что обычно загадочные анонсы в КНДР связаны с малоинтересными мероприятиями. Так и вышло.

Утром иностранных журналистов привезли на открытие новой улицы в Пхеньяне. Улицу Рёмён открывал лично лидер страны Ким Чен Ын, но даже несмотря на это журналисты едва ли назовут случившееся «большим и важным мероприятием».

Ким Чен Ын перерезает ленточку на открытии улицы Рёмён Фото: Damir Sagolj / Reuters / Scanpix / LETA

Фото: Damir Sagolj / Reuters / Scanpix / LETA