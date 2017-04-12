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В Лондоне диджей и MC устроили рейв в вагоне метро. С танцами и светомузыкой
В Лондоне диджей Discoboy и MC Гарри Шотта устроили рейв в вагоне метро. Импровизированная вечеринка началась на станции «Эмбанкмент» и закончилась на станции «Паддингтон», где транспортная полиция разогнала организаторов и немногочисленных танцоров.
Музыканты установили в вагоне колонки и светомузыку. Пока Discoboy ставил музыку, Шотта притворялся пассажиром, которому случайно передали микрофон.
Транспортная полиция попросила диджеев впредь не использовать метрополитен в качестве клуба.
[На рейве] была классная атмосфера. Полицейские прикрыли его, но им все понравилось.