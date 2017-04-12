В Лондоне диджей и MC устроили рейв в вагоне метро. С танцами и светомузыкой

В Лондоне диджей Discoboy и MC Гарри Шотта устроили рейв в вагоне метро. Импровизированная вечеринка началась на станции «Эмбанкмент» и закончилась на станции «Паддингтон», где транспортная полиция разогнала организаторов и немногочисленных танцоров.

Underground Drum & Bass Rave on London Train [COPS CALLED] Blazey

Музыканты установили в вагоне колонки и светомузыку. Пока Discoboy ставил музыку, Шотта притворялся пассажиром, которому случайно передали микрофон.

Транспортная полиция попросила диджеев впредь не использовать метрополитен в качестве клуба.