шапито

В Лондоне диджей и MC устроили рейв в вагоне метро. С танцами и светомузыкой

The Guardian
11:29, 12 апреля 2017

В Лондоне диджей Discoboy и MC Гарри Шотта устроили рейв в вагоне метро. Импровизированная вечеринка началась на станции «Эмбанкмент» и закончилась на станции «Паддингтон», где транспортная полиция разогнала организаторов и немногочисленных танцоров.

Underground Drum & Bass Rave on London Train [COPS CALLED]
Blazey

Музыканты установили в вагоне колонки и светомузыку. Пока Discoboy ставил музыку, Шотта притворялся пассажиром, которому случайно передали микрофон.

Транспортная полиция попросила диджеев впредь не использовать метрополитен в качестве клуба.

[На рейве] была классная атмосфера. Полицейские прикрыли его, но им все понравилось.

The Guardian
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться