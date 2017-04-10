В Огайо срубили дуб, под которым Энди оставил послание после побега из Шоушенка

Фото: Columbia Pictures

В городе Мэнсфилд, штат Огайо, срубили дуб, который использовали для съемок одной из сцен фильма «Побег из Шоушенка», снятого по повести Стивена Кинга. Остатки ствола спилили 8 апреля.

Решение срубить дерево приняли после того, как в июле 2016 года ствол переломило сильным порывом ветра. Один из собственников участка, где стояло дерево, Дэн Дис заявил, что дуб представлял опасность для поклонников фильма и простых туристов, которые посещали это место.

Дис отказался продавать срубленные остатки дуба. Ранее часть кроны перевезли в расположенную по соседству Мэнсфилдскую тюрьму — исправительное учреждение, которое в фильме изображало несуществующую тюрьму Шоушенк.

По сюжету фильма главный герой Энди Дюфрейн (Тим Роббинс), сбежав из тюрьмы, оставляет возле дуба послание своему другу Рыжему (Морган Фриман), которое тот забирает после своего освобождения.

Вышедший в 1994 году «Побег из Шоушенка» был номинирован на семь «Оскаров», но не получил ни одной премии. Несмотря на неудачный прокат в кино, фильм стал очень популярным после выхода на видеокассетах и в телеэфире. С 2008 года картина неизменно занимает первую строчку рейтинга лучших фильмов по версии пользователей IMDB.